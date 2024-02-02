Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан зауважив 24 Каналу, що пропустити 5 ракет – це доволі серйозно.
До речі Куди влучили по аеродрому "Бельбек" в Криму і якою зброєю
Наскільки важливе ураження аеродрому "Бельбек"
Полковник запасу зазначив, що для росіян важливі аеродроми, які розташовані дуже близько до лінії бойового зіткнення – чим ближче, тим краще. У Криму є близько 5 таких летовищ.
За його словами, "Бельбек" – один з основних аеродромів, який використовує ворожа авіація. Там розміщена велика кількість аеродромно-технічного забезпечення, літаків та пунктів управління. Тож по ньому було завдано удару.
Щонайменше 5 підтверджених влучань,
– сказав Світан.
Військовий експерт зауважив, що після розшифрування супутникових знімків буде зрозуміло, які саме пошкодження. Або ж буде підтвердження нашої розвідки щодо масштабів ураження.
Що означають часті удари по Криму
Світан вважає, що удару було завдано ракетами типу SCALP/Storm Shadow. Пропустити 5 таких ракет – це доволі серйозно. Адже це по пів тонни бойової частини.
Він зауважив, що понад 2 тонни бойової частини може вивести з ладу аеродромно-технічне забезпечення, а також пошкодити літаки.
За його словами, те, що цього року помітно збільшилося бойове застосування по Криму й загалом по напрямку в бік півострова, наштовхує на певну думку.
Це свідчить про те, що завдання вийти цього року на Крим, почати звільняти або звільнити – здійсненне,
– наголосив полковник запасу.
І це завдання, додав льотчик-інструктор, уже почали реалізовувати.
Що відомо про удар по аеродрому "Бельбек"
- Ввечері 31 січня російські окупанти почали бідкатися через вибухи в Криму. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на удар по аеродрому "Бельбек".
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що українські пілоти продовжать роботу зі знищення потужностей ворога на захопленому півострові. Він додав, що потрібно дочекатися фото, аби побачити наслідки ураження аеродрому "Бельбек".
- Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, яку саме авіацію тримають загарбники у Криму. Літаки, які там розміщені, зокрема,тероризують акваторію Азовського й Чорного моря.