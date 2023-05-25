Пожалуй, НЛО: неизвестный объект атаковал военный аэродром в Ростовской области – эффектное видео

В России традиционно очень неспокойно. В Ростовской области якобы произошла атака аэродрома. Очевидцы успели зафиксировать, как к земле что-то летит, взрывается и пылает.

Местные жители жалуются вроде бы очередную атаку на Россию. Произошла она поздно вечером на военном аэродроме в Морозовске, что в Ростовской области, передает 24 Канал.

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Местные говорят, что падал самолет

В местных пабликах не могут определиться, что же так хорошо летит к земле: то ли беспилотник, то ли ракета. Как бы то ни было, но этим неизвестным объектом должны были атаковать военный аэродром. И в лучших традициях России его "сбила система ПВО". Другие очевидцы рассказывают, будто падает самолет.

Россияне зафиксировали странный объект в небе над Морозовском: смотрите видео

Интересно, что в других пабликах рассказывают о якобы сбитии тактической ракеты. Мол, ее могли уничтожить вблизи авиабазы военно-космических сил России. Говорят, что к такому выводу эксперты пришли, учитывая характер полета и скорость цели.

Власти говорят, что могли сбить ракету: смотрите видео

Уже даже успели на это отреагировать представители местных властей. Они рассказали, что ПВО якобы удалось сбить украинскую ракету в районе Морозовска. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Аэродром расположен в 300 километрах от линии разграничения: смотрите видео

Обратим внимание на то, что аэродром в Морозовске расположен в почти 300 километрах от линии разграничения.

Заметим, что накануне очень неспокойно было в акватории Черного моря. Там надводными беспилотниками атаковали корабль-разведчик "Иван Хурс".

Минобороны подтвердило атаку

По имеющейся информации, произошло это на рассвете 24 мая. Тогда три надводных дрона атаковали русский корабль-разведчик "Иван Хурс". В минобороны страны-агрессора спешно заявили, что судно уцелело.

Источники в военных кругах рассказали журналистам, что корабль-разведчик нуждается в ремонте. Известно, что корпус судна потерпел поражение. Кроме того, пострадали члены экипажа.

Когда русский разведывательный корабль "Иван Хурс" встретил украинский беспилотник. Действительно, идеальная пара!

– отметили в Минобороны.

К сожалению, сейчас "Иван Хурс" не пополнил статистику потерь врага. Как бы там ни было, свою разведывательную работу судно еще не скоро сможет выполнять.