Агенты "Атеш" помогли нанести удар по аэродрому в Саках: вели постоянную разведку
Источник:"Атеш"
Ночь против 21 сентября была очень неспокойной для русских захватчиков. СБУ совместно с ВМС ударили по аэродрому в Саках. Помогали им в этом агенты "Атеш".
Россияне жаловались, что этой ночью была едва ли не самая масштабная атака дронами. Собственно, наши военные били по законной цели – военному аэродрому "Саки", который враг активно использует, чтобы атаковать Украину.
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Помогали наносить удар агенты "Атеша"
В партизанском движении отметили, что "Атеш" помог СБУ и ВМС нанести удар по аэродрому.
Разведка дала свои плоды! В течение полугода наши агенты вели постоянную разведку аэродрома "Саки", с которого регулярно наносятся удары по подконтрольной Украине территории,
– отмечают в "Атеше".
В движении добавили, что благодаря предоставленной информации Силы обороны Украины имели возможность поразить эту цель. В то же время, отмечают, что опубликованная ими информация не демонстрирует весь объем данных, которые передает "Атеш".
Фото с аэродрома "Саки", сделанные агентами / Фото "Атеш"
"Продолжаем собирать информацию для уничтожения российских военных объектов, которым не место на украинской земле Присоединяйся к нам и веди борьбу против оккупантов!" – призывают они.
Что известно о ночной атаке аэродрома "Саки"
- Известно, что в ночь на 21 сентября СБУ и ВМС нанесли масштабного удара по военному аэродрому "Саки", что в оккупированном Крыму. Там находились не менее 12 боевых самолетов Су-24 и Су-30, ПЗРК "Панцирь". А еще там готовили операторов дронов Mojaher. Их россияне используют, чтобы наносить атаки по Украине.
- Операция, проведенная СБУ и ВМС, прошла успешно. Благодаря ей удалось нанести врагу потери в технике. Наши военные использовали тактику "перегрузки". Сначала выпустили беспилотники, отвлекшие ПВО. После этого использовали ракеты "Нептун".
- Обратим внимание, что даже российские телеграм-каналы подтверждают, что на аэродроме "Саки" масштабные разрушения. Как правило, они кичатся успешной "работой ПВО". Теперь же пишут, что по меньшей мере 30 захватчиков ликвидированы.
- В СБУ отмечают, что к россиянам все чаще будет наведываться "хлопок" в Крыму. Так что оккупанты уже не будут чувствовать себя в безопасности на полуострове.