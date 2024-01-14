В результате атаки на аэродром "Саки" умер российский штурмовик-подполковник

Во время удара по аэродрому "Саки" ВСУ ликвидировали заместителя командира штурмового авиационного полка Александра Чорнобрывого.

ВСУ ликвидировали заместителя командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка – подполковника Александра Чорнобрывого.

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ВСУ ликвидировали подполковника Александра Чорнобрывого

В ночь на 6 января ВСУ устроили "фейерверк" на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Оккупанты говорили о том, что "потерь нет". Однако стало известно, что во время атаки погиб заместитель командира 43-го отдельного штурмового авиационного полка России подполковник Чорнобрывый Александр Иванович.

Что известно об оккупанте

Александр Чорнобрывый в 1985 году учился в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. Хотя он родился в Крыму, после окончания учебы в 2007 году получил российское гражданство. После этого его отправили в Черноморский флот. Сначала он пилотировал на Су-24, а затем перешел на Су-30СМ. Он был лётчиком штурмовой эскадрильи Сакского отдельного штурмового авиаполка

В 2018 году Чорнобрывый был внесен в базу "Миротворец".

Мониторинговые каналы сообщают, что кроме Чорнобрывого в результате удара по аэродрому "Саки" погибли еще трое оккупантов.