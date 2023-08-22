Не к такой войне готовились: почему россияне не способны защитить свои самолеты от дронов
Недавно неизвестный беспилотник атаковал российский аэродром "Сольцы" в Новгородской области России. В результате "хлопка" уничтожен российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
Атаку дрона на вражескую авиабазу 24 Каналу прокомментировал военный эксперт с Израиля Давид Гендельман. Отметим, что в соцсетях появились фотографии горящего Ту-22М3.
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"Это похоже, почему американские самолеты в США не в ангарах, ведь они не готовились к тому, что будут наноситься удары. В свое время Советский Союз, если готовился к большой войне с НАТО, то она должна была включать обмен ядерными ударами и в таком случае большой разницы нет в ангарах они или нет", – сказал Гендельман.
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Россияне долго запрягаются
Сейчас у россиян недостаточная скорость реагирования. Война длится уже полтора года и удары по дальним аэродромам в "Энгельсе" были еще в прошлом году.
"Как минимум натяжения сеток от небольших беспилотников можно было сделать. В России аэродромов много, а руководство занимается не тем, что нужно. Однако, если увеличится количество таких атак, дойдут и до этого. Основная причина в том, что в течение долгого времени это было не нужно, а когда внезапно понадобилось, то россияне, как и в других вопросах очень медленно запрягаются", – отметил военный эксперт из Израиля.
Атака на аэродром "Сольцы": коротко
- В субботу, 19 августа, неизвестные беспилотники атаковали военный аэродром. В результате "хлопка" повреждены несколько самолетов Ту-22М3, которые наносят удары по Украине. По последним данным на аэродроме базирования размещалось около 10 единиц Ту-22М3.
- Эта авиабаза расположена в городе Сольце в Новгородской области. Построили его еще в 1951 году. В частности, этот военный аэродром имеет самую длинную в регионе взлетно-посадочную полосу.
- Теперь российский диктатор Владимир Путин оказывает давление на Воздушно-космические силы для усиления ПВО в западном регионе страны. Из-за ударов по России сейчас несладко генералу-полковнику Виктору Афзалову.