Либо украинские "Бобры", либо российские партизаны: как атаковали аэродром в Пскове

Ночью 30 августа атаковали военный аэродром в Пскове. Скорее всего, удар нанесли именно беспилотниками.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что атаковать вражеский аэродром могли как с территории Украины, так и из России.

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По его словам, могли использовать те же дроны "Бобры", которые в последнее время ходят на Москву. Они проходят 500 километров, но дальность полета ограничивается только горючим.

Если же добавить подвесной топливный бак, то дрон пройдет еще 200 километров и может добраться до Пскова.

Версия Буданова также возможна

Свитан считает, что аэродром могли атаковать также с территории России. Об этом ранее заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, но без каких-либо деталей.

Например, дроны могли закупить непосредственно в России и подвесить на них боевые части, которые затем сбросили в режиме реального времени. Это могли сделать как российские партизаны, так и украинские агенты.

"Оба варианта могут быть. Но и "туман войны" никто не отменял", – подчеркнул Свитан.

Атака на аэродром в Пскове: основное