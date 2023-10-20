Констатируют большие потери – ГУР о перехвате россиян после ударов по Луганску и Бердянску

Украинские защитники провели успешную операцию, нанеся удары по аэродромам с российской техникой во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Сами оккупанты между собой говорят о больших потерях, которые они понесли среди своей воздушной техники.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. Он подчеркнул, что такие разговоры нашей разведке удалось перехватить, передает 24 Канал.

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Андрей Юсов рассказал, что у украинской разведки есть перехват разговоров оккупантов, которые были записаны после того, как наше государство нанесло удары по оккупированным аэропортам в Бердянске и Луганске. Представитель ГУР МО отметил, что они подтверждают потери, причиненные им украинскими солдатами.

Действительно, находящиеся оккупанты на передовой на тех позициях, которые были поражены, констатируют большие потери техники, личного состава,

– сказал он.

Юсов также отметил, что каждый раз интересно слушать подобные перехваты, когда кафир говорит своим родственникам, к примеру жене или матери, которые находятся на территории России обо всех потерях, а они искренне удивляются тому, что пропаганда совсем о другом говорит.

Напоследок представитель ГУР МО сказал, что воюющие в Украине россияне вообще рассказывают, что на фронте полный ужас, огромные потери, а тем, кому повезло, тот стал "трехсотым". Кроме того, захватчики также говорят о потерях в технике и критике командного состава от более низких до высших ступеней.

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