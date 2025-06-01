Горят аэродромы "Оленья" и "Белая": показываем, где они на карте

1 июня СБУ провела уникальную операцию. Украинские дроны атаковали четыре российских аэродрома, где расположена стратегическая авиация врага.

На данный момент известно о поражении более 40 самолетов, среди них – А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Эта спецоперация получила название "Паутина". Предварительно, ущерб вражеской авиации нанесен более чем на 2 миллиарда долларов, передает 24 Канал.

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Где украинские БПЛА устроили "ад"

Одним из пораженных аэродромов, на котором СБУ устроили настоящий ад, стала "Белая" в Иркутской области. Это стратегическая военная авиабаза России, расположена вблизи поселка Средний Усольского района, примерно в 85 километрах к северо-западу от Иркутска.

На базе дислоцируются 444-й и 200-й гвардейский, тяжелые бомбардировочные авиаполки. Аэродром "Белая" расположен в 4700 километрах от Киева. Именно поэтому в начале мая россияне начали прятать там свои самолеты.

Россияне перегнали аж 42 Ту-22М3 на базу "Белая" и изменили там количество Ту-95МС и Ту-160. Например, по состоянию на 7 мая 2025 года на этом аэродроме было сосредоточено аж 42 самолета типа Ту-22М3, и заодно по семь бомбардировщиков типов Ту-95МС и Ту-160.

Относительно зафиксированного там наличия аж 42 бомбардировщиков Ту-22М3 – это более 80% от имеющегося у России флота самолетов этого типа, которые были сконцентрированы в одном месте, за 4 тысячи километров от границы Украины.

Где расположен аэродром: смотрите на карте

1 июня 2025 года аэродром Белая подвергся атаке неизвестных беспилотников. По сообщениям местных жителей, дроны были запущены с фуры, остановившейся вблизи поселка Новомальтинск. Очевидцы насчитали более десятка дронов, после чего раздались взрывы, и над аэродромом поднялись клубы черного дыма.

Печально известная "Оленья" тоже под ударом

Аэродром "Оленья", с которого Россия постоянно запускает ракеты по Украине, расположен в Мурманской области России, неподалеку от поселка Оленья Губа на Кольском полуострове. Он относится к Северному флоту страны-агрессора. Расстояние от аэродрома до границы с Украиной около 1800 километров.

Где "Оленья" расположена: смотрите на карте

Известно, что на момент атаки на аэродроме было расположено много бомбардировщиков Ту-95.

Кроме аэродромов "Оленья" и "Белая", были атакованы "Дягилево" в Рязанской и "Иваново" в Ивановской областях.