Свитан озвучил, почему у россиян может стать меньше боеприпасов на фронте

На днях в России было поражено несколько российских арсеналов. Россияне негодуют, особенно из-за полученного Украиной разрешения бить западным оружием вглубь России. Враг может начать перемещать свои склады с боеприпасами, чтобы уберечь их от возможных атак.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что для того, чтобы перебазировать склады, иногда нужен месяц, а то и годы.

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Враг может организовать "склад на колесах"

Военный эксперт объяснил, что стратегические арсеналы – те, которые закапывают в несколько этажей. Чтобы их наполнить, нужен длительный период, поэтому немало времени необходимо, чтобы потом эти боеприпасы оттуда достать и перебазировать.

"Доставать оружие из арсеналов сложнее, чем заполнять их. Эти склады россияне используют еще в качестве транзитных, потому что у них перегрузка на поверхности. Думаю, как транзитные они их применять уже не будут, а рассредоточат по лесам, полям, посадкам", – предположил Свитан.

По мнению Свитана, оккупанты могут принять также решение растянуть арсеналы по линии логистики. Чтобы довезти, например, боеприпасы со склада Брянска в Донецкую область, это несколько сотен километров, россияне могут организовать колонну транспорта, будет "склад на колесах".

Так, по словам военного эксперта, это внедрено в Украине. Однако тогда для противника доставка оружия затянется во времени, уже того количества боеприпасов на линии боевого соприкосновения, как сейчас, у россиян не будет.

Для Украины это не так страшно, потому что ВСУ используют меньший их объем, чем российская армия. Украина применяет боеприпасы 155 калибра, они точные. Чтобы с такой точностью поразить по цели россиянам приходится применять ориентировочно 10 своих боеприпасов калибра 122 или 152,

– озвучил Свитан.

Военный эксперт отметил, что удары по стратегическим или транзитным складам врага дают возможность Украине уменьшить количество его вооружения на поле боя.

Напомним, в Карачеве Брянской области 19 ноября были слышны взрывы. Там расположен 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления России. Подразделения ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по этому арсеналу. Было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.