"Хлопок" в Астраханской области: дроны атаковали сразу две воинские части россиян

В Астраханской области России произошла масштабная атака дронов во вторник, 9 июля. Известно, что были поражены две воинские части и ракетный полигон.

По информации российских СМИ, военные объекты получили повреждения, а аэропорты региона приостановили работу. Кроме того, обломки ракеты российской ПВО упали на территории одного из полицейских отделов в Ахтубинском районе, информирует 24 Канал.

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Какие последствия атаки дронов на Астраханскую область

Российские СМИ сообщили, что 9 июля Астраханская область оказалась под масштабной атакой дронов, во время которой были поражены сразу две воинские части и ракетный полигон.

Дроны атаковали Астраханскую область: смотрите видео

Стоит отметить, что накануне Минобороны России заявило об уничтожении пяти беспилотников в регионе. В то же время местный губернатор Игар Бабушкин сообщал только о воздушной тревоге, впрочем, место атаки он не уточнял, а отметил, что "последствия падения БпЛА в виде локальных возгораний своевременно ликвидируются".

Местные зафиксировали пролет БпЛА: смотрите видео

Также известно, что аэропорты области были вынуждены временно прекратить свою работу. По информации российских ЗМУ, атака дронов была направлена на две воинские части в регионе. Девять беспилотников нанесли удар по территории воинской части 15644 под Знаменском, где расположен военный полигон Капустин Яр.

В апреле этого года на этом полигоне проводили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Еще два дрона ударили по территории воинской части 15650 в Ахтубинске. Впрочем, пока нет информации о повреждениях военной техники или пострадавших.

Добавим, что через несколько часов обломки ракеты российской ПВО упали на территорию МВД по Ахтубинскому району. В результате пришлось эвакуировать 30 сотрудников полиции и двух задержанных.

К слову, 10 июля россияне писали о массированной атаке беспилотников в Ростовской области. Местные телеграмм-каналы сообщали о звуках взрывов и автоматных очередях.