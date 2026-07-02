Кремль обвинил Украину в ударе по белорусскому автобусу: что на это ответили в Генштабе

Российские пропагандистские СМИ начали массово распространять сообщения о якобы нанесенном украинским беспилотником ударе по пассажирскому автобусу. В Кремле заявили, что дрон якобы совершил атаку на гражданский транспорт вблизи таможенного перехода в Брянской области.

В то же время украинская сторона категорически опровергла эти обвинения, назвав их очередной информационной провокацией. Об этом заявил пресс-секретарь Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии "УП".

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Что известно о якобы подаренном автобусе?

Российские государственные СМИ и пропагандистские ресурсы заявили, что днем 2 июля украинский беспилотник якобы совершил атаку на пассажирский автобус, курсировавший по маршруту "Минск – Гомель – Анапа". По их версии, инцидент произошел около 11:55 вблизи таможенного перехода "Красный Камень" в Брянской области.

В российских сообщениях утверждалось, что в автобусе находились 19 пассажиров, а в результате атаки пострадали два водителя. Также пропагандисты заявили, что беспилотник был авиационного типа, а после инцидента пассажиров эвакуировали, в то время как Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Впрочем, никаких убедительных доказательств в подтверждение своих заявлений российская сторона не обнародовала. Несмотря на громкие обвинения, пропагандистские СМИ не предоставили ни фотографий с места происшествия, ни других материалов, которые бы подтверждали причастность Украины к инциденту.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины категорически отвергли обвинения России и заявили, что информация о якобы атаке украинского беспилотника не соответствует действительности.

Очередная информационная атака Российской Федерации о якобы ударе украинского БПЛА по пассажирскому автобусу "Минск – Анапа" в районе таможенного перехода "Красный Камень" Брянской области является сознательной и циничной провокацией Российской Федерации, направленной исключительно на то, чтобы прикрыть свой сегодняшний преступный террористический удар по столице Украины,

– заявил Ковалев.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины наносят удары исключительно по законным военным целям.

"Генеральный штаб ВСУ официально заявляет, что Силы обороны Украины не наносили никаких ударов по указанному гражданскому транспорту, а все обвинения со стороны страны-агрессора являются абсолютно ложными и сфабрикованными", – подчеркнул пресс-секретарь.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО также заявили, что российская пропаганда сознательно распространяет ложные сообщения о якобы украинском ударе по белорусскому автобусу.

Там обратили внимание, что Россия уже второй раз за короткий срок использует почти одинаковый сценарий. Примерно две недели назад пропагандисты уже распространяли выдумки о якобы атаке украинского беспилотника на белорусский автобус с детской футбольной командой в той же Брянской области. Тогда эти сообщения были официально опровергнуты Генеральным штабом ВСУ и Службой безопасности Украины.

В ЦПД подчеркнули, что нынешняя информационная кампания направлена на то, чтобы создать повод для втягивания Беларуси в войну против Украины и усилить антиукраинские настроения среди белорусского общества.

Кроме того, там не исключили, что подобные провокации могут быть организованы самой Россией, ведь именно Кремль больше всего заинтересован в использовании территории Беларуси для дальнейшей агрессии против Украины.

Напомним, ранее российская пропаганда распространила фейк о якобы ударе украинской ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре во время массированной атаки на Киев. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности, а святыню атаковал именно российский ударный беспилотник типа "Шахед".

По его словам, Воздушные силы зафиксировали цель на радарах, а точную траекторию полета дрона еще устанавливают специалисты. Игнат подчеркнул, что Россия намеренно запустила этот фейк сразу после удара, чтобы дискредитировать украинские Силы обороны и ввести в заблуждение как собственное население, так и международных партнеров Украины.