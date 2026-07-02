Водночас українська сторона категорично спростувала ці звинувачення, назвавши їх черговою інформаційною провокацією. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов в коментарі "УП".

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Що відомо про начебто дар по автобусу?

Російські державні медіа та пропагандистські ресурси заявили, що вдень 2 липня український безпілотник нібито атакував пасажирський автобус, який курсував маршрутом "Мінськ – Гомель – Анапа". За їхньою версією, інцидент стався близько 11:55 поблизу митного переходу "Червоний Камінь" у Брянській області.

У російських повідомленнях стверджувалося, що в автобусі перебували 19 пасажирів, а внаслідок атаки постраждали двоє водіїв. Також пропагандисти заявили, що безпілотник був літакового типу, а після інциденту пасажирів евакуювали, тоді як Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження за статтею про терористичний акт.

Втім, жодних переконливих доказів на підтвердження своїх заяв російська сторона не оприлюднила. Попри гучні звинувачення, пропагандистські медіа не надали ані фотографій із місця події, ані інших матеріалів, які б підтверджували причетність України до інциденту.

У Генеральному штабі Збройних сил України категорично відкинули звинувачення Росії та заявили, що інформація про нібито атаку українського безпілотника є неправдивою.

Чергова інформаційна атака Російської Федерації щодо нібито удару українського БпЛА по пасажирському автобусу "Мінськ – Анапа" в районі митного переходу "Червоний Камінь" Брянської області є свідомою та цинічною провокацією Російської Федерації, спрямованою виключно на те, щоб прикрити свій сьогоднішній злочинний терористичний удар по столиці України,

– заявив Ковальов.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України завдають ударів виключно по законних військових цілях.

"Генеральний штаб ЗСУ офіційно заявляє, що Сили оборони України не завдавали жодних ударів по вказаному цивільному транспорту, а всі звинувачення з боку країни-агресора є абсолютно неправдивими та сфабрикованими", – підкреслив речник.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО також заявили, що російська пропаганда свідомо поширює неправдиві повідомлення про нібито український удар по білоруському автобусу.

Там звернули увагу, що Росія вже вдруге за короткий час використовує майже однаковий сценарій. Приблизно два тижні тому пропагандисти вже поширювали вигадки про нібито атаку українського безпілотника на білоруський автобус із дитячою футбольною командою в тій самій Брянській області. Тоді ці повідомлення були офіційно спростовані Генеральним штабом ЗСУ та Службою безпеки України.

У ЦПД наголосили, що нинішня інформаційна кампанія має на меті створити привід для втягування Білорусі у війну проти України та посилити антиукраїнські настрої серед білоруського суспільства.

Крім того, там не виключили, що подібні провокації можуть бути організовані самою Росією, адже саме Кремль найбільше зацікавлений у використанні території Білорусі для подальшої агресії проти України.

Нагадаємо, раніше російська пропаганда поширила фейк про нібито удар українською ракетою Patriot по Києво-Печерській лаврі під час масованої атаки на Київ. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ці твердження не відповідають дійсності, а святиню атакував саме російський ударний безпілотник типу "Шахед".

За його словами, Повітряні сили зафіксували ціль на радарах, а точну траєкторію польоту дрона ще встановлюють фахівці. Ігнат наголосив, що Росія навмисно запустила цей фейк одразу після удару, аби дискредитувати українські Сили оборони та ввести в оману як власне населення, так і міжнародних партнерів України.