Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Що відомо про можливу провокацію?

За інформацією джерел, відповідне завдання отримало Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Основною метою таких дій може бути створення штучної напруги у відносинах між Києвом та Варшавою, а також дискредитація стратегічного партнерства двох держав.

Зокрема, ворог може використати польську символіку для певних інцидентів на території України.

Особливу увагу привертає час можливої реалізації таких провокацій. Вони можуть бути у дні Конференції з питань відновлення України у Гданську 25 – 26 червня, де представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та фінансових інституцій обговорюватимуть питання післявоєнної відбудови та залучення інвестицій в Україну.

Варто зазначити, що конференція проводиться щороку з 2022 року в різних містах і об'єднує представників багатьох держав. Україну на заході представлятиме урядова делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Чому Росія вирішила використати саме польську символіку?

Напруга в українсько-польських відносинах останнім часом зростає на тлі низки політичних та суспільних дискусій. Однією з найчутливіших тем залишаються питання історичної пам'яті, щодо яких Київ і Варшава нерідко мають різні підходи та оцінки.

Додаткове занепокоєння викликали повідомлення про випадки ворожого ставлення до українців у Польщі. Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв про напади на громадян України та випадки цькування українських дітей у польських школах.

Водночас у польському суспільстві посилилася критика української влади. Результати соціологічних досліджень свідчили про зростання частки громадян, які негативно оцінюють позицію президента України Володимир Зеленський щодо Польщі, а додаткові дискусії виникали навколо державних нагород та ставлення польських посадовців до українського лідера.

Через це представники влади та громадські діячі обох країн дедалі частіше публічно висловлюються щодо чутливих питань двостороннього порядку денного. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше застерігав від політизації таких тем, наголошуючи, що загострення конфліктів може мати негативні наслідки як для Польщі, так і для України.

Однак, варто зауважити, що Польський уряд заявив, що не бачить необхідності у посередництві Європейського Союзу для врегулювання відносин з Україною. Там наголосили, що питання двосторонніх відносин мають вирішуватися без залучення сторонніх посередників.