Военный обозреватель Денис Попович в беседе с 24 Каналом высказал предположение, что именно это произошло ночью 11 июля и сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после ударов противника. Напомним, что россияне провели атаку на Киев баллистическими ракетами из комплексов С-400 из Брянской области.

Почему враг начал активно использовать баллистические ракеты?

"У меня есть предположение, что, во-первых, поскольку ракеты запускались с ЗРК С-400, то могло случиться так, что эти запуски были замаскированы под пуски зенитных ракет. Поэтому они не были зафиксированы заблаговременно. И во-вторых, у этих ракет была очень большая скорость, и просто не успели объявить тревогу. Однако стоит дождаться официальных объяснений", – подчеркнул военный обозреватель.

В то же время враг в последнее время активно использует баллистические ракеты для ударов по Украине и, в частности, по Киеву. По мнению советника Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, россияне сознательно поступают таким образом, ведь понимают, что противоракет для сбивания баллистических ракет в целом в мире имеется небольшое количество и, соответственно, в нашей стране. Поэтому Кремль пытается воспользоваться этим дефицитом. Денис Попович объяснил, как Украина может преодолеть эту проблему.

Военный обозреватель объяснил, почему взрывы в Киеве прозвучали раньше сигнала воздушной тревоги: смотрите видео

"Во время одного из налетов на Киев было зафиксировано около 29 попаданий. Чтобы сбить одну баллистическую ракету, требуется в среднем два перехватчика – то есть 58 ракет только на одну атаку на Киев. А ракеты летят и на другие города", – отметил он.

Однако, по словам военного обозревателя, в мире за год производится лишь около 650 таких перехватчиков. Сейчас существует огромная очередь на эти ракеты. Поэтому без альтернативных вариантов, без развертывания собственного производства, нам будет фактически невозможно обеспечить собственные потребности.

Напомним, что россияне ночью 11 июля провели атаку на Киев баллистическими ракетами. В результате ударов, по предварительным данным, пострадали 12 человек, в том числе двое детей – в возрасте 10 и 11 лет.

После российской атаки были зафиксированы попадания в Соломенском районе столицы, где возник пожар в офисном и складском здании. В Дарницком районе произошло попадание в проезжую часть, в результате чего загорелось электрощитовое оборудование светофоров. А в Днепровском районе также вспыхнул пожар в складском помещении.