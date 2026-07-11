Військовий оглядач Денис Попович припустив у розмові з 24 Каналом, що саме відбулося вночі на 11 липня і сигнал повітряної тривоги пролунав вже після ударів ворога. Нагадаємо, що росіяни атакували Київ балістичними ракетами з комплексів С-400 із Брянської області.

Чому ворог почав активно використовувати балістику?

"Маю припущення, що, по-перше, оскільки ракети запускалися із ЗРК С-400, то могло статися, що ці запуски були замасковані під пуски зенітних ракет. Тому вони не були зафіксовані завчасно. І по-друге, у цих ракет була дуже велика швидкість, і просто не встигли оголосити тривогу. Проте варто дочекатися офіційних пояснень", – наголосив військовий оглядач.

Водночас ворог останнім часом активно використовує балістичні ракети для ударів по Україні і, зокрема, Києву. На думку радника Офісу Президента України Михайла Подоляка, росіяни свідомо це роблять, адже розуміють, що протиракет для збиття балістики загалом у світі є невелика кількість і, відповідно, в нашій країні. Тому Кремль намагається використати цей дефіцит. Денис Попович пояснив, як Україна може подолати цю проблему.

Військовий оглядач пояснив, чому вибухи у Києви прозвучали раніше сигналу повітряної тривоги: дивіться відео

"Під час одного з нальотів на Київ було зафіксовано близько 29 влучань. Щоб збити одну балістичну ракету, потрібно в середньому два перехоплювачі – тобто 58 ракет лише на одну атаку на Київ. А ракети летять і на інші міста", – зазначив він.

Проте, за словами військового оглядача, у світі за рік виготовляється лише близько 650 таких перехоплювачів. Зараз існує величезна черга на ці ракети. Тому без альтернативних варіантів, без розгортання власного виробництва, нам буде фактично неможливо забезпечити власні потреби.

Нагадаємо, що росіяни вночі 11 липня атакували Київ балістикою. Внаслідок ударів, за попередніми даними, постраждали 12 людей, зокрема двоє дітей – віком 10 та 11 років.

Після російської атаки були зафіксовані влучання у Солом'янському районі столиці, де виникла пожежа в офісній та складській будівлі. У Дарницькому районі сталося влучання в проїжджу частину та загорілося електрощитове регулювання світлофорів. А у Дніпровському районі також спалахнула пожежа в складському приміщенні.