Нашествие дронов на Белую Церковь: что хотели проверить оккупанты

Относительно ударов Shahed-136, предварительные результаты. Российские оккупанты атаковали Белую Церковь БПЛА-камикадзе с юга, использовав не менее 12 единиц Shahed-136. Кстати, очень интересное количество, но об этом несколько позже.

Что известно о ночном ударе

Как заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, 6 дронов сбили. Неплохо, но мало. Итак, Shahed-136, которые до этого в основном применялись на южном плацдарме и которые в Одесской области начали эффективно сбивать, направили на север. Очевидно, что это был эксперимент. Эксперимент по проверке возможностей ПВО и эффективной дальности.

Актуальное Маску пора искать хорошего адвоката

Дело в том, что из-за ИНС наведения снижается эффективная дальность применения БПЛА. Ранее этот показатель считался в пределах 170 – 200 километров. Но Белая Церковь в более чем 400 километрах от возможного места запуска.

Не исключаю вероятности подсветки цели в Белой Церкви наводчиком для повышения точности БПЛА. Но это только вероятность.

Дроны шли на скорости 150 километров в час. Удивительно, что выбрали именно такой режим полета с учетом ранее озвученной максимальной скорости – 180 километров в час. Но, по-видимому, это обусловлено экономией расхода топлива.

О важном Смелый бизнес смелой страны: как удержать "корабль" на плаву во время войны

Удачный-неудачный эксперимент

Прорыв ПВО также стал возможным благодаря массовому применению БПЛА. Сразу 12 дронов. Напомню, что пакетный запуск составляет 5 единиц. То есть использовали два пакета с копейками. Почему 12, а не 10 или 15? Достреливали остатки предыдущего пакета, который по Одессе запускали?

Собственно эксперимент россияне провели условно успешный, следует признать. Здание, пусть и пустое, но в Белой Церкви они повредили. С другой стороны, раскрылись новые варианты внедрения этих БПЛА, которые полезны для внесения в методы противодействия нашей ПВО. Чем больше они экспериментируют, тем эффективнее мы сможем противостоять им, а потом еще научим других.

К теме – что известно о массированной атаке дронами по Украине: смотрите видео