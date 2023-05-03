Боятся большого прилета к 9 мая в Москве, – политолог о целях "атаки дронами" на Кремль

Москва заявила, что якобы два украинских беспилотника в ночь на 3 мая пытались атаковать Кремль. На самом же деле у Украины нет никакой информации об "атаке дронов".

Вполне возможно, что атака беспилотников – это провокация самой России. В частности, ради того, чтобы легализовать собственные удары по "центрам принятий решений". Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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В пресс-службе Владимира Путина сообщили, что Украина вроде бы "атаковали" беспилотниками Кремль. Дмитрий Песков добавил, что российские военные и спецслужбы якобы "вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль". После инцидента в столице России запретили пуск беспилотников.

Не каждый день Путин днем на работе, чтобы по нему стрелять по ночам. Думаю, идут тренировки и прилеты Украины, умеющие уже долетать на Красную площадь, это точно, но здесь вопрос действительно в том, что Россия хотела этим сказать и продемонстрировать. Потому что понимают, что к 9 мая будет большой прилет на территорию Москвы. Путин понял, что до 9 мая умереть от украинской ракеты или дрона у него есть,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Он добавил, что этот страх Путина, в частности, призван для того, чтобы в Кремле думали, что же делать, куда бежать и какие заявления озвучивать народу.

Важно! В ОП официально отреагировали на упреки России об "атаке дронами". Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что Украина сосредоточена на освобождении собственных территорий, а не на атаках чужих. Он отметил, что это, вероятно, нагнетание ситуации до 9 мая.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина ведет исключительно оборонительную войну. Появление же неизвестных беспилотников в российских городах может свидетельствовать об усилении движения сопротивления за рубежом.

Николай Давидюк об "атаке беспилотников" на Кремль: смотрите видео

"Превентивный удар Кремля"

Впрочем, по мнению политолога, не исключено также, что это мог быть превентивный удар российской стороны, чтобы потом "легализовать" определенные удары по Украине или Киеву

"Кроме того, не проговорена и цель визита Зеленского в Финляндию. А НАТО сделало специальное заявление о договоренности сотрудничества с Японией. То есть Россию берут в "ежовые перчатки". Это тоже может быть спровоцировано страхом Путина и непониманием, происходящим на его границах", – заметил Давидюк.

Кто бы ни стоял за этой "атакой беспилотников" на Кремль, такие новости выгодны Украине, уверен Давидюк. Ведь мир будет постепенно привыкать к мнению, что рано или поздно, но Путин будет ликвидирован. И это не приведет к ядерной войне со стороны России.

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