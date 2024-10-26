"Дрон залетел в комнату": сосед убитой в Киеве девочки рассказал о прилете
Российская армия в очередной раз атаковала Киев ударными беспилотниками в ночь на 26 октября. Вражеский БПЛА попал в жилой дом в Соломенском районе. К сожалению, погибла 15-летняя девушка.
Девушка была дома с родителями, но те находились в другой комнате. Сосед семьи, ребенок которой погиб, рассказал детали атаки.
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"Началась тревога, я как раз был дома. Услышал звук мотора, это был дрон. Ну а потом огонь, дым, соседи стучат, выбегают. У наших соседей девочка погибла", – рассказал мужчина.
Родители девушки тоже были дома
По его словам, в квартиру соседей был прямой прилет – как раз в комнату ребенка.
Девочка была с родителями, но они были в другой комнате. Видимо, там было без вариантов,
- добавил киевлянин.
Он также рассказал, что погибшую девочку звали Маша. Ее родители – живы.
Сосед рассказал детали атаки "Шахеда": видео
Главное об атаке
- Из-за попадания "Шахеда" в 25-этажном доме возник пожар в двух квартирах на 20 и 21 этажах. Также частично повреждены квартиры с 17 по 21 этаж.
- В результате атаки ударных дронов на Киев в Соломенском районе погибла 14-летняя девушка, пострадали 6 человек.