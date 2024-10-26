"Дрон залетел в комнату": сосед убитой в Киеве девочки рассказал о прилете

Российская армия в очередной раз атаковала Киев ударными беспилотниками в ночь на 26 октября. Вражеский БПЛА попал в жилой дом в Соломенском районе. К сожалению, погибла 15-летняя девушка.

Девушка была дома с родителями, но те находились в другой комнате. Сосед семьи, ребенок которой погиб, рассказал детали атаки.

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"Началась тревога, я как раз был дома. Услышал звук мотора, это был дрон. Ну а потом огонь, дым, соседи стучат, выбегают. У наших соседей девочка погибла", – рассказал мужчина.

Родители девушки тоже были дома

По его словам, в квартиру соседей был прямой прилет – как раз в комнату ребенка.

Девочка была с родителями, но они были в другой комнате. Видимо, там было без вариантов,

- добавил киевлянин.

Он также рассказал, что погибшую девочку звали Маша. Ее родители – живы.

Сосед рассказал детали атаки "Шахеда": видео

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