Обломки беспилотника упали на проезжую часть в Сумах: в соцсетях появились шокирующие кадры

В Сумах во время российской атаки беспилотниками обломки одного из них упали на проезжую часть дороги. В соцсетях появилось видео момента падения.

На видео видно, как обломок беспилотника падает возле одной из машин. Шокирующие кадры опубликовал телеграм-канал Киев24, передает 24 Канал.

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Что известно о российской атаке на Сумы

Россия продолжает обстреливать украинские города. На этот раз под атакой вражеских беспилотников оказались Сумы.

Обломки беспилотника упали на проезжую часть в Сумах: смотрите видео

26 ноября Россия в очередной раз атаковала Сумы КАБами. По данным исполняющего обязанности городского головы Артема Кобзаря, в городе произошло попадание в СТО, а также повреждены много машин. Кроме этого, вспыхнула многоэтажка. На место выехали работники ГСЧС, представители Общества Красного Креста и полиция.

Воздушную тревогу на территории Сумской области объявили в 11:59. Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Кроме этого, была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий. Около 12:08 в городе услышали звуки взрывов.