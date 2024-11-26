На відео видно, як уламок безпілотника падає поблизу однієї з автівок. Шокуючі кадри опублікував телеграм-канал КИЇВ24, передає 24 Канал.

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Що відомо про російську атаку на Суми

Росія продовжує обстрілювати українські міста. Цього разу під атакою ворожих безпілотників опинилися Суми.

Уламки безпілотника впали на проїжджу частину в Сумах: дивіться відео

26 листопада Росія вкотре атакувала Суми КАБами. За даними виконувача обов'язків міського голови Артема Кобзара, у місті є влучання в СТО, а також пошкоджено багато машин. Окрім цього спалахнула багатоповерхівка. На місце виїхали ДСНС, представники Товариства Червоного Хреста та поліція.

Повітряну тривогу на території Сумської області оголосили об 11:59. Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Окрім цього, була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій. Близько 12:08 у місті почули звуки вибухів.