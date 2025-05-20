Воздушные силы предупредили об опасности от дронов-имитаторов, которые запускает Россия

Во время "шахедных" атак россияне запускают по Украине и дроны-имитаторы. В Воздушных силах предупредили об угрозе от таких беспилотников.

Говорят, что они также могут нести взрывчатку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

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Для чего россияне запускают дроны-имитаторы

Россияне применяют дроны-имитаторы, чтобы истощить украинскую ПВО и усложнить воздушную обстановку. По словам Игната, иногда их запускают большее количество, чем боевых дронов.

Они имитируют "Шахеты", и сразу их различить нельзя. Только впоследствии определяется по звуку или визуально, что это за воздушная цель.

"На них всех надо реагировать Силам обороны и, соответственно, отрабатывать по ним", – рассказал начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ.

Дроны-имитаторы могут нести взрывчатку меньшего заряда, чем боевые беспилотники.

Они не являются просто имитаторами и кажется, что они безопасны. Нет, на этих дронах тоже находили взрывчатку – пусть небольшого заряда, но они тоже несут серьезную опасность. Поэтому постоянно предупреждают и ГСЧС, и кто находит на земле эти дроны, что ни в коем случае касаться их не нужно, потому что они могут нести угрозу жизни и здоровью граждан,

– подчеркнул Игнат.

Напомним, что в ночь на 20 мая 35 российских дронов были сбиты огневыми средствами поражения, 58 – были локально потеряны или подавлены РЭБ.