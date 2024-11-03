Бойцы Нацгвардии сбили из пулемета российский дрон над Киевом: военные показали фото

Во время очередной российской атаки на Киевщину бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили вражеский беспилотник огнем из пулемета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную гвардию Украины. Отмечается, что сбить дрон удалось гвардейцам 25 полка Северного объединения.

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Над Киевом сбили российский дрон

В НГУ написали, что профессиональные действия гвардейцев по охране воздушного пространства над столицей позволили уничтожить российский БпЛА без человеческих жертв и разрушений.

Гордимся нашими собратьями, которые защищают мирные украинские города, неутомимо отражая воздушные удары оккупантов!

– написали в Нацгвардии.

Военные сбили вражеский дрон из пулемета / Фото: Национальная гвардия

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области, 96 "Шахедами" и беспилотниками неустановленного типа из направлений Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск в России.

В результате отражения атаки на Киев было зафиксировано падение обломков в нескольких районах, в частности Шевченковском, Голосеевском районах города.