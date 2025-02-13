Липецкую область России атакуют дроны: в городе целыми районами исчезает свет

Массированный налет беспилотников ночью 13 февраля зафиксировали в российской Липецкой области. Об этом заявляют местные власти и подтверждают жители.

Более того, губернатор региона сообщил, что в Липецке выключается электроэнергия. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

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Атака БПЛА на Липецкую область 13 февраля: что известно

Около 3 утра российские телеграм-сообщества начали писать о звуках пролета дронов в Липецкой области. Власти объявили угрозу ударных БПЛА и включили тревожные сирены.

Далее местные жители начали писать о звуках взрывов и работе ПВО на территории Елецкого и Грязинского районов, а также в самом Липецке.

Игорь Артамонов, который губернатор, написал в социальных сетях, что в ряде районов Липецка зафиксировано отключение электричества. В городе насчитали более десятка взрывов.

Взрывы и сирены в Липецке: видео очевидцев

В Липецке работает ПВО: смотрите видео очевидцев

В сети предполагают, что дроны пытаются атаковать комбинат НЛМК – Новолипецкий металлургический комбинат, или же тракторный завод в городе Грязи, что рядом с Липецком. Подробной информации по этому поводу пока нет.

Где расположен Липецк: показываем на карте

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К слову, в начале февраля стало известно, что в Липецкой области России упала российская ракета Х-22, выпущенная по Украине. Тогда тоже были проблемы со светом – аж в 6 населенных пунктах.