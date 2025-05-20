Путин пожаловался Трампу на попытки терактов возле Кремля накануне 9 мая

Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом пожаловался на атаки беспилотников на Москву накануне 9 мая. Также глава Кремля упомянул о "попытках терактов".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что Путин рассказал Трампу о попытках терактов

Помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что Путин в разговоре с Трампом вспомнил об атаках беспилотников на Москву накануне Дня победы.

По его словам, практически все дроны якобы были сбиты. В ночь на 7 мая, мол, россияне также предотвратили и "угрозы совершения терактов" в центре столицы – в районе Кремля и Красной площади.

Путин, конечно, неслучайно сказал об этом Трампу, поскольку украинцы непосредственно угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий, пытались – и наш президент публично об этом говорил – запугать иностранных лидеров и не допустить их приезда в Москву,

– заявил помощник Владимира Путина.

Напомним, сам Путин заявил, что их разговор с Трампом был "откровенным и содержательным". Он сказал, что Россия и Украина должны найти компромиссы, которые устраивают обе стороны. К тому же, по словам Путина, Россия "готова работать над меморандумом с Украиной", что включает в частности прекращение огня.