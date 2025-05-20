Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що Путін розповів Трампу про спроби терактів

Помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков розповів, що Путін у розмові з Трампом згадав про атаки безпілотників на Москву напередодні Дня перемоги.

За його словами, практично всі дрони нібито були збиті. В ніч на 7 травня, мовляв, росіяни також запобігли й "загрозам скоєння терактів" у центрі столиці – в районі Кремля та Червоної площі.

Путін, звичайно, невипадково сказав про це Трампу, оскільки українці безпосередньо погрожували закордонним учасникам святкових заходів, намагалися – і наш президент публічно про це говорив – залякати закордонних лідерів і не допустити їхнього приїзду до Москви,

– заявив помічник Владіміра Путіна.

Нагадаємо, сам Путін заявив, що їхня розмова з Трампом була "відвертою та змістовною". Він сказав, що Росія та Україна повинні знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони. До того ж, за словами Путіна, Росія "готова працювати над меморандумом з Україною", що включає, зокрема, припинення вогню.