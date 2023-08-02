Просят не обижать Россию: в ООН прокомментировали удары дронов по "Москве-сити"

В ООН выступили против ударов по гражданским объектам, даже если они расположены в столице страны-агрессорки. В США в это время напомнили за многочисленные удары России по гражданской инфраструктуре Украины

Дроновая атака на Москву не осталась без мирового внимания. В ЕС заявили, что не доверяют заявлениям России по этому вопросу. В США отметили, что это прежде всего дело Украины решать, как бороться с врагом. А в ООН снова не удивили и открыто вступились за пораженное символическое "достоинство" России. 24 Канал.

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В ООН просят прекратить удары дронов по Москве

ООН не перестала выполнять функцию "рефери" между Украиной и Россией, фактически уравняв российские удары по украинской инфраструктуре с атакой беспилотников на Москву. В Организации лишь продолжают выражать "беспокойство". Отдельные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины там комментировали без призывов к России прекратить наносить эти удары. Часто ООН даже забывала вовремя отреагировать на масштабные катастрофы, как это случилось с терактом на Каховской ГЭС. Тогда виновник не был назван.

Впрочем, поврежденные фасады бизнес-центра "Москва-сити" не на шутку обеспокоили Организацию. Там поспешили призвать прекратить дроновые атаки на Москву. Так, спикер ООН Фархан Хак заявил, что против всех атак на гражданские объекты, где бы это ни случалось.

В то же время в ООН уточнили, что у них нет точных сведений по поводу того, чьих рук это дело – атака на "Москву-сити".

Мы не верим России, – ЕС

В ЕС отреагировали на "дроновую атаку" Москвы достаточно хладнокровно – без изъявления традиционной озабоченности. Там подчеркнули, что у них нет достаточной информации, чтобы четко сказать, были ли те дроны в Москве, кто и откуда их запускал. Верить российским заявлениям там отказываются, потому что они обычно содержат много манипулятивной лжи.

Также в ЕС предостерегли Кремль от использования атаки беспилотников для дальнейших варварских нападений на Украину. Однако знаем, что Россия к этим предупреждениям не прислушалась и ночью 2 августа атаковала черноморские порты и Киев "шахедами".

Не поощряем, но и не сдерживаем, – США

Приблизительно так отреагировали в США на дроновый "штурм" Москвы. В частности, спикер Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США неоднократно говорили, что не поддерживают удары по российской территории. Впрочем, именно Украине решать, как вести войну. И нечего жаловаться.

Миллер напомнил, у кого на самом деле "рыльце в пушку", упомянув за многочисленные удары со стороны России по украинской гражданской инфраструктуре и тысячи погибших мирных людей.

Атака дронов на Москву: что известно