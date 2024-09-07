Киев атаковали "Шахеды": все цели уничтожены, обломки упали на 4-х локациях

В ночь на субботу, 7 сентября, Киев атаковали ударные беспилотники "Шахед". В Печерском районе зафиксировано падение обломков.

О последствиях атаки дронов по состоянию на утро сообщила Киевская городская военная администрация.

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"В результате атаки российских ударных БпЛА в Печерском районе Киева зафиксировано падение обломков. Предварительно, во дворе жилого дома", – говорится в сообщении.

Также предварительно сообщалось о вероятном падении обломков и в Днепровском районе города – на территории детского сада. Однако, информация не подтвердилась.

Возгорание в Печерском районе

Зато впоследствии Сергей Попко – начальник Киевской городской военной администрации уточнил, что в Печерском районе обломки упали на 4-х разных локациях.

В Печерском районе зафиксировано падение обломков по четырем разным адресам. Обнаружено возгорание на открытой местности, в дальнейшем ликвидировано,

– сообщил Попко.

По предварительным данным администрации, обошлось без жертв и разрушений.

"Информация о вероятном падении обломков в Днепровском районе не подтвердилась. Данные оперативной сводки обновляются". – добавили в КГВА.

Детали ночной атаки

Сергей Попко отметил, что на территорию области вражеские БпЛА начали залетать еще до полуночи, с разных направлений, а в Киев дроны добрались около 3 ночи.

Объявленная воздушная тревога в столице длилась всего 18 минут. Но за это время над Киевом громко работала противовоздушная оборона. Все беспилотники – были уничтожены! Ни один из БпЛА противника не достиг своей цели,

– отметил Попко.

Начальник КГВА также уточнил, что в Печерском районе зафиксировано возгорание на открытой местности, на площади 50 м2.