Беспилотники атаковали три региона России: на нефтебазе вспыхнул пожар

В ночь на 28 июня дроны атаковали три региона России. В частности, на нефтебазе россиян в Тамбовской области вспыхнул пожар.

Также беспилотники зафиксировали в Брянской и Смоленской областях. В российских телеграмм-каналах традиционно написали, что жертв и раненых нет, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке дронов

Глава российской Тамбовской области Максим Егоров заявил, что ориентировочно в 3:45 28 июня они зафиксировали прилет беспилотника на нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе.

В результате образовалось небольшое возгорание. Сейчас пожар локализован...

– заверил российский чиновник.

По его словам, традиционно нет погибших, ведь до ближайшего населенного пункта с нефтебазы ориентировочно 3 километра. Егоров заверил, что в случае необходимости россиян эвакуируют.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз традиционно отчитывался о работе российской ПВО, которая якобы сбила:

3 дрона над Трубчевским районом,

потом якобы еще 2 беспилотника – над Трубчевским и Навлинским районами.

У россиян там также уже традиционно нет ранений и пострадавших.

Кроме того, губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что над Починковским районом российская ПВО и РЭБ уничтожила аж 9 дронов, которые пытались атаковать военный объект россиян.

Анонохин написал, что предварительной – в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Мол, все оперативные службы работают на месте событий.

Кстати, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказывал, что атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы уже уничтожили до 14% нефтеперерабатывающей отрасли. К сожалению, по его словам, враги восстанавливают работу нефтеперерабатывающих заводов.