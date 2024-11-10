Ночью в Ровненской области работала ПВО: какие последствия атаки беспилотников

Ночью в воскресенье, 10 ноября, российские войска атаковали ударными беспилотниками ряд областей Украины. Силы ПВО работали, в том числе и в Ровненской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Ровненской ОВА Александра Коваля. Стоит отметить, что воздушная тревога в области продолжалась почти 3,5 часа.

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На Ровненщине работали силы ПВО

Из-за угрозы вражеских беспилотников воздушную тревогу на Ровненщине объявили в 03:28. Отбой прозвучал только утром – в 06:53. Воздушные силы ВСУ также сообщали о движении БПЛА в области, один из "Шахедов" летел в направлении города.

Утром 10 ноября Александр Коваль сообщил, что во время тревоги в области работали силы ПВО.

Человеческих жертв и разрушений инфраструктуры в области нет. Спасибо военным за работу,

– написал он.

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К слову, в ночь на 10 ноября российские войска атаковали также Чугуев в Харьковской области. Там в результате падения обломков БПЛА был поврежден подъезд 4-этажного жилого здания. В Харьковской ОВА сообщили о двух пострадавших.