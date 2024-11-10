Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля. Варто зазначити, що повітряна тривога в області тривала майже 3,5 години.

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На Рівненщині працювали сили ППО

Через загрозу ворожих безпілотників повітряну тривогу на Рівненщині оголосили о 03:28. Відбій пролунав лише зранку – о 06:53. Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про рух БпЛА в області, один з "Шахедів" летів у напрямку міста.

Вранці 10 листопада Олександр Коваль повідомив, що під час тривоги в області працювали сили ППО.

Людських жертв та руйнувань інфраструктури в області немає. Дякую військовим за роботу,

– написав він.

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До слова, в ніч на 10 листопада російські війська атакували також Чугуїв на Харківщині. Там внаслідок падіння уламків БпЛА був пошкоджений під'їзд 4-поверхової житлової будівлі. В Харківській ОВА повідомили про двох постраждалих.