Дальше может быть нечто большее: какой месседж несли дроны, которые взорвались в Татарстане

Утром 2 апреля "хлопок" ярко вспыхнул в российском Татарстане, что в более чем 1200 километрах от Украины. В частности известно, что были удары по нефтеперерабатывающему заводу, а также по предприятию на экономической зоны "Алабуга", где россияне, вероятно, производили ударные дроны.

Все эти предприятия являются абсолютно законной целью для Украины. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что такие удары должны быть систематическими. Также стоит обратить внимание на большое расстояние заводов от границы с Украиной.

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В России уже нет безопасных мест

Ранее мы уже видели похожие удары, когда дроны преодолевали расстояние в тысячу километров. Но в случае с Татарстаном дистанция еще больше, что может свидетельствовать об изменении характеристик в средствах поражения. Вполне, возможно, мы стали свидетелями эволюции БПЛА.

Этот удар можем назвать "пробой пера". Для того чтобы эта рабочая сила, которую используют на предприятиях, поняла, что также является законной целью,

– отметил Александр Коваленко.

Поэтому люди, которые привлечены к производству "Шахедов" даже за 1500 километров от Украины, должны понимать, что к ним тоже может прилететь. Они находятся под такой же опасностью, как и оккупанты, которых отправляют на штурмы. Поэтому лучше покинуть такие предприятия.

Это намек, что дальше может быть нечто большее. Это "проба пера", а за ней всегда следует пролог, далее первая, вторая части. Так может получиться большое "произведение". Сейчас россияне не имеют какой-то безопасной зоны и с каждым месяцем опасность растет, а безопасных зон становится меньше,

– прокомментировал военно-политический обозреватель.

Почему не сработала российская ПВО

Беспилотники преодолели большую дистанцию, но их не сбили. В то же время, когда цели летели на Москву или Подмосковье работа ПВО была значительно лучше. Это может свидетельствовать о том, что россияне перебросили почти все свои средства для защиты столицы.

Если они на Москву перебросили даже комплексы из Арктики, то какой Татарстан, кому он вообще интересен. В России ограниченное количество ПВО – это не та страна, у которой закрыто воздушное пространство,

– отметил Коваленко.

Сейчас наибольшая концентрация ПВО именно в Москве, дальше – открытая территория, поэтому даже не стоит удивляться, что воздушные средства долетели до Татарстана.

Можно вспомнить, что в августе 2023 года на аэродром в Пскове прилетели БПЛА. Тогда были уничтожены российские военно-транспортные самолеты Ил-76. Псковская область – это фактически область, которая граничит со странами НАТО. Возникает вопрос, где стояла ПВО, если ее не хватило даже для того, чтобы обезопасить аэродром, на котором хранилась военно-транспортная авиация.

России не хватает ПВО. Она не только потеряла ее в зоне боевых действий, а еще и не успевает производить в достаточном количестве. Ведь ПВО – это не танк, который можно снять с консервации, восстановить и отправить на фронт. Это гораздо более сложные системы и значительно более энергозатратные в производстве и восстановлении,

– подчеркнул Коваленко.

Атака на Татарстан: что известно