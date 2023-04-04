Россияне паникуют: в Брянской области беспилотник атаковал здания военкомата и МВД
Россию вечером 3 апреля снова посетил "хлопок". Мощные взрывы слышали в Брянской области.
Россияне сразу начали жаловаться на беспилотники и обвинять в атаке Украину. Информацию об инциденте распространили российские СМИ, сообщает 24 Канал.
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В Брянской области – "хлопок"
Около 22:30 в Брянской области сообщили о взрывах. В Севском районе беспилотник якобы повредил здание районного военкомата.
Глава региона Александр Богомаз традиционно обвинил в атаке Вооруженные Силы Украины. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.
Чиновник не уточнил адрес, однако в российских СМИ отметили, что военкомат Севского района расположен на улице Энгельса в городе Севске – примерно в 140 километрах южнее Брянска в сторону границы с Украиной.
Спустя время еще один беспилотник якобы сбросил взрывное устройство возле здания МВД. По словам Богомаза, пострадавших в результате этой атаки также нет.
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Кратко о последнем "хлопке" в России
- В Ростове-на-Дону 29 марта было громко – жители слышали звук, похожий на взрыв. Однако российские власти снова начали рассказывать сказки о "переходе самолета на гиперзвук".
- Россияне сразу начали разгонять панику в сети. В частности, писали, что в одной части города дрожали стекла, а на левом берегу сработала сигнализация у автомобилей.
- В воскресенье, 26 марта, в Тульской области России также произошли взрывы. В результате "хлопка" образовалась глубокая воронка и пострадали несколько жилых домов.