Россияне паникуют: в Брянской области беспилотник атаковал здания военкомата и МВД

Россию вечером 3 апреля снова посетил "хлопок". Мощные взрывы слышали в Брянской области.

Россияне сразу начали жаловаться на беспилотники и обвинять в атаке Украину. Информацию об инциденте распространили российские СМИ, сообщает 24 Канал.

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В Брянской области – "хлопок"

Около 22:30 в Брянской области сообщили о взрывах. В Севском районе беспилотник якобы повредил здание районного военкомата.

Глава региона Александр Богомаз традиционно обвинил в атаке Вооруженные Силы Украины. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

Чиновник не уточнил адрес, однако в российских СМИ отметили, что военкомат Севского района расположен на улице Энгельса в городе Севске – примерно в 140 километрах южнее Брянска в сторону границы с Украиной.

Спустя время еще один беспилотник якобы сбросил взрывное устройство возле здания МВД. По словам Богомаза, пострадавших в результате этой атаки также нет.

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Кратко о последнем "хлопке" в России