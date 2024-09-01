Спрашивают, хватило ли туалетной бумаги: у россиян истерика из-за атаки БПЛА и пожара в Москве

Ночью 1 сентября российские ПВО-шники пытались отразить массированную атаку дронов. Впрочем, взрывов, пожаров и истерик россиян избежать не удалось.

Минобороны России отчитываются о перехвате над Россией аж 158 беспилотников. Взрывы раздавались в 15 российских регионах. В сети россияне просто залились истериками и недовольством. Что говорят жители страны-террориста об атаке, понимают ли причинно-следственную связь сегодняшней атаки, пишет 24 Канал.

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Сразу заметим о последствиях атаки – точно известно, что произошел пожар на Конаковской ГРЭС в Тверской области к северу от Москвы. В Московской области беспилотники пытались атаковать Каширскую ГРЭС.

А в Москве дрон стал причиной пожара Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, там возник сильный пожар, к его тушению привлекли даже вертолет.

Как реагируют россияне на атаку

В сети российские граждане возмущаются атакой. Они иронизируют, что в начале вторжения россиянам обещали, что "в глубь они (имея в виду дроны, или ВСУ – не уточняют) не зайдут".

Еще возмущаются, что российская пропаганда убеждает, что у ВСУ "силы заканчиваются", а на практике Россия переживает одну из самых массированных атак.

"Ну Москву бомбят – это уже конечно наглость, но может, хоть кто-то из элит задумается", – пишет какой-то россиянин.

Также среди пользователей есть внимательные, которые прямо спрашивают, почему российские власти заявляют о сбивании дронов, если в сети полно видео прямых попаданий.

"Зачем обманывать, что все сбито? Зачем?", – истерит россиянин Рамзан.

А еще один спрашивает, достаточно ли у власти туалетной бумаги, после сегодняшней ночной атаки.

Заметьте. Похоже, Россия пережила одну из самых массированных атак на Москву за все время с начала российского вторжения в Украину. Украинские военные пока что не комментировали ее.