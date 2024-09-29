Воронеж в России подвергся мощной атаке БПЛА: местные фиксируют десятки взрывов и пожаров

Воронежская область России ночью 29 сентября оказалась под атакой дронов. Местные власти традиционно заявили об успешной работе ПВО и падении обломков.

Опубликованные очевидцами в сети видео демонстрируют пожары, пролеты дронов и стрельбу. 24 Канал собрал информацию, которая известна на данный момент.

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Атака дронов на Воронежскую область: что известно

О полетах беспилотников на территории России сообщения начали поступать ночью 29 сентября. Сначала это были приграничные по отношению к Украине Ростовская область и Краснодарский край. Там, вероятно, под удар попал военный аэродром в Ейске.

Ближе к 3 и 4 утра дроны, очевидно, продвинулись вглубь России. Информация о взрывах поступила из Волгограда, а также из Воронежской области.

Из сообщений местного губернатора известно, что работали силы ПВО, которые пытались сбивать дроны. Местные писали в соцсетях, что слышали десятки взрывов и стрельбу.

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Губернатор заявил, что "обнаружено и уничтожено" несколько БПЛА. Информации о пострадавших у власти нет.

Однако известно о ряде пожаров, вызванных якобы обломками. В частности, в лесном массиве и в жилом комплексе в Воронеже, расположенном, что символично, на Московском проспекте.

Еще несколько пожаров зафиксировали в окрестностях города и за его пределами.