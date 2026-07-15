Ночная атака на Украину: силы ПВО сбили более сотни вражеских дронов

В ночь на 15 июля Украина вновь подверглась атаке российских беспилотников. Защитникам неба удалось нейтрализовать большинство воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

В ночь на 15 июля (начиная с 18:00 14 июля) российские оккупационные войска совершили очередную атаку воздушного пространства на территорию Украины.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, для этого враг применил две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории АР Крым, а также 122 ударных беспилотника различных типов.

Среди запущенных БПЛА были реактивные модификации Shahed, дроны "Гербера", "Италмас" и беспилотники-имитаторы типа "Пародия". Запуск осуществлялся с нескольких направлений, в частности из российских городов Курска, Орела, Миллерово, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, средствами противовоздушной обороны сбито/подавлено 101 вражеский БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– сообщили в Воздушных силах.

В то же время зафиксировано попадание ракет и 18 ударных беспилотников в 19 локациях, а обломки сбитых целей упали на 7 локациях.

Кроме того, около 07:00 враг нанес повторный авиационный удар по Одесской области.

Напомним, в результате ракетного удара по Одессе известно о трех погибших. По данным МВА, еще трое человек получили ранения, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также были повреждены жилые дома, в настоящее время все дальнейшие подробности выясняются.