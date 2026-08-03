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24 Канал Новости Украины Россия проводит атаку на Украину с помощью БПЛА: где сейчас находятся вражеские цели
3 августа, 22:21
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Россия проводит атаку на Украину с помощью БПЛА: где сейчас находятся вражеские цели

Даниил Муринский

Российские оккупанты в очередной раз запустили беспилотники в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

"24 Канал" со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении российских воздушных целей в небе над Украиной. Если в вашем регионе объявлена тревога – оставайтесь в безопасном месте.

Где существует угроза БПЛА?

В каких регионах объявлена воздушная тревога: смотрите карту

 

 

23:04, 03 августа

Ударные БПЛА на востоке Николаевской области, следующие на запад.

22:42, 03 августа

Реактивный БПЛА на Павлоград с юга.

22:22, 03 августа

Реактивный БПЛА в районе Каменского, курс – северный.

22:21, 03 августа

БПЛА над Николаевом с запада.

22:20, 03 августа

БПЛА на юге Сумской области, направляется в сторону Полтавской области.

20:43, 03 августа

БПЛА над Днепром с юга.

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