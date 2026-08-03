Россия проводит атаку на Украину с помощью БПЛА: где сейчас находятся вражеские цели
Российские оккупанты в очередной раз запустили беспилотники в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
"24 Канал" со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении российских воздушных целей в небе над Украиной. Если в вашем регионе объявлена тревога – оставайтесь в безопасном месте.
Где существует угроза БПЛА?
В каких регионах объявлена воздушная тревога: смотрите карту
Ударные БПЛА на востоке Николаевской области, следующие на запад. Реактивный БПЛА на Павлоград с юга. Реактивный БПЛА в районе Каменского, курс – северный. БПЛА над Николаевом с запада. БПЛА на юге Сумской области, направляется в сторону Полтавской области. БПЛА над Днепром с юга.
Ударные БПЛА на востоке Николаевской области, следующие на запад.
Реактивный БПЛА на Павлоград с юга.
Реактивный БПЛА в районе Каменского, курс – северный.
БПЛА над Николаевом с запада.
БПЛА на юге Сумской области, направляется в сторону Полтавской области.
БПЛА над Днепром с юга.