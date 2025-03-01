В Черкасской области повреждена линия электропередач: в ОВА рассказали о последствиях атаки

В ночь на 1 марта Черкасская область, как и большинство территории Украины, была под атакой вражеских беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения, но специалисты быстро ликвидировали все проблемы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

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Враг пытался ударить по Черкасской области

Во время ночной атаки вражескими БпЛА защитникам неба удалось сбить над Черкасской области 8 "Шахедов". Дроны не достигли своей цели, ведь ПВО не позволила им двигаться по области.

Глава областной военной администрации сообщил, что пожар произошел в Уманском районе, в результате падения обломков загорелась сухая растительность.

Также из-за атаки в области был нанесен ущерб одной из линий электропередач. Энергетики вовремя отреагировали на повреждения и все отремонтировали. Потребители сейчас находятся со светом.

Спасибо всем за слаженную работу!

– написал Игорь Табурец.

Атака дронами по Украине 1 марта

Этой ночью российские войска запустили по Украине 154 БПЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов. Силы ПВО сбили 103 из них. Оборонцы работали в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия для истощения нашей ПВО имеет тактику атаки дронами. Враг запускает БпЛА, половина из которых – "Шахеды", а другая – дроны-имитаторы.