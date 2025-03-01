Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
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Ворог намагався вдарити по Черкащині
Під час нічної атаки ворожими БпЛА оборонцям неба вдалося збити над Черкаською області 8 "Шахедів". Дрони не досягли своєї цілі, адже ППО не дозволила їм рухатися по області.
Глава обласної військової адміністрації повідомив, що пожежа сталася в Уманському районі, внаслідок падіння уламків загорілася суха рослинність.
Також через атаку в області було завдано шкоди одній з ліній електропередач. Енергетики вчасно відреагували на пошкодження та все відремонтували. Споживачі зараз перебувають зі світлом.
Дякую всім злагоджену роботу!
– написав Ігор Табурець.
Атака дронами по Україні 1 березня
Цієї ночі російські війська запустили по Україні 154 БпЛА типу "Шахед" та дронів-імітаторів. Сили ППО збили 103 з них. Оборонці працювали у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
Раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія для виснаження нашої ППО має тактику атаки дронами. Ворог запускає БпЛА, половина з яких – "Шахеди", а інша – дрони-імітатори.