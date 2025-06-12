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24 Канал Новости Украины БпЛА повредили многоэтажку и детский сад: что известно о последствиях налета на Харьков
12 июня, 03:45
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БпЛА повредили многоэтажку и детский сад: что известно о последствиях налета на Харьков

Олесь Друкач
Основні тези
  • Харьков подвергся атаке БпЛА ночью 12 июня, они поразили несколько районов города.
  • Атака повредила многоэтажку и детский сад, пострадали люди.

Харьков пострадал от атаки БпЛА ночью 12 июня. Прилеты дронов зафиксированы в нескольких районах города.

Первые известные последствия описал городской голова Игорь Терехов. 24 Канал собрал, что мы знаем на данный момент.

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Какие последствия атаки дронов на Харьков 12 июня

Воздушную тревогу в Харькове объявили ночью 12 июня в 01:12. С тех пор городу угрожали ударные БпЛА врага, о чем сообщали Воздушные силы.

Город подвергся нескольким ударам с воздуха. По состоянию на момент публикации известно о таких последствиях:

  • Произошел прилет дрона в крышу многоэтажки в Салтовском районе – без пострадавших.
  • Также удар пришелся по фитнес-клубу в том же районе.
  • В том же Салтовском районе еще один удар пришелся на территорию в нескольких метрах от многоэтажки.
  • На данный момент известно о 11 пострадавших на Салтовке, 4 из них дети. У двухлетнего ребенка – резаная рана головы, девушки 12 и 16 лет испытали острую реакцию на стресс.
  • Подтверждено удар дрона по территории детского сада, расположенного во дворе между многоэтажками Шевченковского района. Последствия уточняются.
  • И еще есть информация о прилетах в Слободском районе. Пока подробности неизвестны.

Предварительно, было 12 ударов по городу, 1 без детонации. В 03:57 дали отбой тревоги.

Заметим, в предыдущую ночь Харьков подвергся массированному удару беспилотников так же. Последствия его трагические – известно о 4 погибших и 56 раненых, среди которых 9 детей.

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