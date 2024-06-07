Ночью БПЛА ударили по электроподстанции, которая "питает" оккупантов в Крыму, – СМИ
В ночь на 7 июня Россия и оккупированный Крым подверглись атаке беспилотников. РосСМИ рассказали, что поразили дроны.
В минобороны страны – агрессорки заявили о более 20 сбитых дронов, в частности 6 из них были якобы уничтожены над Краснодарским краем. В сети сообщили, на что именно охотились БПЛА.
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Удар по господству России в Крыму
Отмечается, что в Темрюкском районе Краснодарского края дроны ночью атаковали электроподстанцию, расположенную в хуторе Белый Темрюкского района. 5 беспилотников ударили по территории объекта.
Важность этой электроподстанции заключается в том, что она питает оккупированный полуостров. Она входит в состав так называемого "энергомоста на Крым".Справка: Энергомост в Крым – неофициальное название группы энергетических объектов по энергоснабжению оккупированного Крыма с материковой части России.
Известно, что в результате "прилета" поврежден трансформатор, возник небольшой пожар, пострадавших нет.
Подстанцию в хуторе Белый уже атаковали в ночь с 30 на 31 мая. Тогда подстанция также получила повреждения.
Отметим, что ночью было неспокойно также и в Белгородской, Ростской областях, в Крыму и над Азовским морем. В общем враг говорит, что сбил 28 беспилотников.
Яркий "хлопок" в Луганске
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