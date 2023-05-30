Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Он добавил, что москвичи только постфактум услышали или увидели взрывы.

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По мнению российского оппозиционного политика, информации об атаке с воздуха не было даже у московских чиновников. Вероятно, для них подобная атака тоже была неожиданностью.

"В сети распространили ролик из видеорегистратора автомобиля, на котором люди спокойно едут на работу и вдруг срабатывает ПВО, без предупреждения", – рассказал Гудков.

Реакция жителей Москвы на атаку БПЛА

Большинство жителей Москвы ошеломлены событиями 30 мая, ведь российская столица всегда была наиболее "благополучной и большинство проблем ее не касались".

Москва – это как государство в государстве, поэтому его лишний раз не трогают,

– отметил российский оппозиционный политик.

Россияне шокированы атаками БПЛА на столицу. Благодаря таким инцидентам они поняли, что война не в телевизоре, а может прийти в их дом в любой момент.

"Власть, конечно, будет умалчивать всю эту историю, федеральные СМИ об этом не будут рассказывать и информация дойдет не до всех", – подчеркнул Гудков.

Как жители Москвы реагируют на атаки беспилотников: смотрите видео

Что известно об атаке БпЛА на Москву