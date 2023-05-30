Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Он добавил, что москвичи только постфактум услышали или увидели взрывы.
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По мнению российского оппозиционного политика, информации об атаке с воздуха не было даже у московских чиновников. Вероятно, для них подобная атака тоже была неожиданностью.
"В сети распространили ролик из видеорегистратора автомобиля, на котором люди спокойно едут на работу и вдруг срабатывает ПВО, без предупреждения", – рассказал Гудков.
Реакция жителей Москвы на атаку БПЛА
Большинство жителей Москвы ошеломлены событиями 30 мая, ведь российская столица всегда была наиболее "благополучной и большинство проблем ее не касались".
Москва – это как государство в государстве, поэтому его лишний раз не трогают,
– отметил российский оппозиционный политик.
Россияне шокированы атаками БПЛА на столицу. Благодаря таким инцидентам они поняли, что война не в телевизоре, а может прийти в их дом в любой момент.
"Власть, конечно, будет умалчивать всю эту историю, федеральные СМИ об этом не будут рассказывать и информация дойдет не до всех", – подчеркнул Гудков.
Как жители Москвы реагируют на атаки беспилотников: смотрите видео
Что известно об атаке БпЛА на Москву
- Утром 30 мая Москву массово начали атаковать неизвестные беспилотники. Мэр заявил, что "некоторые здания" были поражены и якобы имеют "незначительные повреждения".
- Кремлевский диктатор Владимир Путин подтвердил, что 30 мая Москву атаковали дронами. Традиционно бункерный дед обвинил во всех своих бедах Украину.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что атаки БПЛА на Москву радуют украинцев и заявил, что россияне сами себя довели до такого состояния. Украина не имеет отношения к этим событиям.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к атаке неизвестных беспилотников на российскую столицу. В то же время, он пообещал передать благодарность от измученных ночными обстрелами украинцев "кому надо".