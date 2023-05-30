Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Він додав, що москвичі лише постфактум почули чи побачили вибухи.

Читайте також Шок у Кремлі та незграбність ППО: Подоляк вказав на 3 моменти щодо атаки дронами по Москві

На думку російського опозиційного політика, інформацію щодо атаки з повітря не мали навіть московські чиновники. Ймовірно, для них така атака теж була несподіванкою.

"У мережі поширили ролик з відеореєстратора автомобіля, на якому люди спокійно їдуть на роботу і раптом спрацьовує ППО, без попередження", – розповів Гудков.

Реакція мешканців Москви на атаку БпЛА

Більшість мешканців Москви приголомшені подіями 30 травня, адже російська столиця завжди була найбільш "благополучною і більшість проблем її не стосувалися".

Москва – це як держава у державі, тому її зайвий раз не чіпають,

– зазначив російський опозиційний політик.

Росіяни шоковані атаками БпЛА на столицю. Завдяки таким інцидентам вони зрозуміли, що війна не в телевізорі, а може прийти у їхній дім у будь-який момент.

"Влада, звісно, буде замовчувати всю цю історію, федеральні ЗМІ про це не розповідатимуть й інформація дійне не до всіх", – наголосив Гудков.

Як мешканці Москви реагують на атаки безпілотників: дивіться відео

Що відомо про атаку БпЛА на Москву