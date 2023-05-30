Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Він додав, що москвичі лише постфактум почули чи побачили вибухи.
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На думку російського опозиційного політика, інформацію щодо атаки з повітря не мали навіть московські чиновники. Ймовірно, для них така атака теж була несподіванкою.
"У мережі поширили ролик з відеореєстратора автомобіля, на якому люди спокійно їдуть на роботу і раптом спрацьовує ППО, без попередження", – розповів Гудков.
Реакція мешканців Москви на атаку БпЛА
Більшість мешканців Москви приголомшені подіями 30 травня, адже російська столиця завжди була найбільш "благополучною і більшість проблем її не стосувалися".
Москва – це як держава у державі, тому її зайвий раз не чіпають,
– зазначив російський опозиційний політик.
Росіяни шоковані атаками БпЛА на столицю. Завдяки таким інцидентам вони зрозуміли, що війна не в телевізорі, а може прийти у їхній дім у будь-який момент.
"Влада, звісно, буде замовчувати всю цю історію, федеральні ЗМІ про це не розповідатимуть й інформація дійне не до всіх", – наголосив Гудков.
Як мешканці Москви реагують на атаки безпілотників: дивіться відео
Що відомо про атаку БпЛА на Москву
- Зранку 30 травня Москву масово почали атакувати невідомі безпілотники. Міський голова заявив, що "деякі будівлі" були уражені та начебто мають "незначні пошкодження".
- Кремлівський диктатор Владімір Путін підтвердив, що 30 травня Москву атакували дронами. Традиційно бункерний дід звинуватив в усіх своїх бідах Україну.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що атаки БпЛА на Москву тішать і радують українців та заявив, що росіяни самі себе довели до такого стану. Україна немає відношення до цих подій.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до атаки невідомих безпілотників на російську столиці. Водночас він обіцяв передати подяку від змучених нічними обстрілами українців "кому треба".