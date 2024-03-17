Оккупанты заявили об атаке дронов под Москвой, Ростовым, Белгородом, Калугой и Ярославлем

Как это бывает часто в последнее время, ночь на 17 марта выдалась горячей для России. Громко было и в окрестностях столицы Москвы, и в Ростовской, Белгородской, Калужской и Ярославской областях.

Об атаке дронов на городской округ Домодедово сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Традиционно российский чиновник заявил, что удар удалось отразить.

Ранее этой же ночью В ряде областей России снова громко: оккупанты жалуются на атаку ракетами и дронами

Атака беспилотников на Домодедово: что известно

Собянин рассказал, что якобы было всего два дрона. И их удалось сбить.

Далее Собянин традиционно запел, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Правда, туда почему-то уехали экстренные службы.

Еще две атаки дронов на Подмосковье

Чуть позже Собянин заявил о еще двух "отбитых" атаках беспилотников. Произошло это под Москвой, но уже в Раменском и Ступинском городских округах.

По его словам, дроны летели на Москву. И их удалось сбить.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия,

– добавил Собянин.

Горячо было еще в 4 областях

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, ночью 17 марта к Каменску подлетал дрон самолетного типа. И эту атаку якобы удалось отбить. Голубев добавил, что последствия на земле уточняются.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что возле поселка Октябрьское четыре дрона вроде бы сбросили взрывные устройства. В результате взрывов традиционно "пострадавших нет". Зато повреждения на линиях электро- и газоснабжения.

Кроме того, губернатор Калужской области Василий Шапша сообщил, что на окраине Калуги силы ПВО якобы уничтожили БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа.

В Ярославской области якобы отразили атаку четырех беспилотников. На месте падения традиционно разрушений и пострадавших нет. Правда, сотрудники экстренных и специальных служб работают на месте происшествия.

Сегодня дроны также атаковали НПЗ на Кубани.