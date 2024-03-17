Оккупанты заявили об атаке дронов под Москвой, Ростовым, Белгородом, Калугой и Ярославлем
Как это бывает часто в последнее время, ночь на 17 марта выдалась горячей для России. Громко было и в окрестностях столицы Москвы, и в Ростовской, Белгородской, Калужской и Ярославской областях.
Об атаке дронов на городской округ Домодедово сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Традиционно российский чиновник заявил, что удар удалось отразить.
Ранее этой же ночью В ряде областей России снова громко: оккупанты жалуются на атаку ракетами и дронами
Атака беспилотников на Домодедово: что известно
Собянин рассказал, что якобы было всего два дрона. И их удалось сбить.
Далее Собянин традиционно запел, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Правда, туда почему-то уехали экстренные службы.
Еще две атаки дронов на Подмосковье
Чуть позже Собянин заявил о еще двух "отбитых" атаках беспилотников. Произошло это под Москвой, но уже в Раменском и Ступинском городских округах.
По его словам, дроны летели на Москву. И их удалось сбить.
На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия,
– добавил Собянин.
Горячо было еще в 4 областях
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, ночью 17 марта к Каменску подлетал дрон самолетного типа. И эту атаку якобы удалось отбить. Голубев добавил, что последствия на земле уточняются.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что возле поселка Октябрьское четыре дрона вроде бы сбросили взрывные устройства. В результате взрывов традиционно "пострадавших нет". Зато повреждения на линиях электро- и газоснабжения.
Кроме того, губернатор Калужской области Василий Шапша сообщил, что на окраине Калуги силы ПВО якобы уничтожили БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа.
В Ярославской области якобы отразили атаку четырех беспилотников. На месте падения традиционно разрушений и пострадавших нет. Правда, сотрудники экстренных и специальных служб работают на месте происшествия.
Сегодня дроны также атаковали НПЗ на Кубани.
- На этот раз неизвестные дроны добрались до Славянска-на-Кубани. Там прогремели по меньшей мере шесть взрывов.
- Под удар попал нефтеперерабатывающий завод "Славянск ЭКО". По данным СМИ, предприятие входит в пятерку крупнейших компаний нефтепереработки края.
- Оккупанты заявляют, что все дроны якобы удалось ликвидировать. Правда, один из них упал и загорелся. Это и повлекло за собой пожар на ЧП. Также известно о по меньшей мере одной жертве. Но у нее случился сердечный приступ.
- Добавим, что это шестой НПЗ, атакованный в России за последнюю неделю.
- Накануне дроны СБУ атаковали три НПЗ в Самарской области.