Атака дронов на аэродром "Борисоглебск": появились спутниковые снимки ударов
Источник:Радио Свобода
В ночь на 3 октября дроны атаковали аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области. В сети показали спутниковые снимки последствий ударов.
Соответствующие кадры атаки публикует Радио Свобода, передает 24 Канал.
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Атака на "Борисоглебск"
Спутниковые снимки аэродрома "Борисоглебск" показывают несколько новых следов пожара в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома, однако сооружения имеют неповрежденный вид.
Как выглядит аэродром, который атаковали БпЛА: смотрите видео
Отметим, что удары по "Борисоглебску" были спланированы и реализованы СБУ, а также ССО и другими Силами обороны. БпЛА успешно атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме "Борисоглебск". Этот аэродром расположен в Воронежской области, и именно оттуда взлетают вражеские самолеты, которые наносят авиаудары по прифронтовым городам и селам.
Заметим также то, что город Борисоглебск расположен почти на границе с Тамбовской областью. Это почти в 300 километрах от украинской границы.
Власти Воронежской области и минобороны России сообщали только о перехваченных беспилотниках и повреждениях жилых домов.