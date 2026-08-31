Оккупанты ударили дроном по автомобилю с семьей в Харьковской области: среди пострадавших есть дети

Российские оккупанты провели атаку с помощью беспилотника против гражданского автомобиля с семьей в поселке Золочев. В результате вражеского удара семилетняя девочка и трехлетний мальчик испытали острую стрессовую реакцию.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегобов.

Какие подробности?

Семья вовремя заметила угрозу и успела покинуть транспортное средство непосредственно перед попаданием. Благодаря быстрой реакции взрослых всем пассажирам удалось избежать тяжелых травм.

Родители несовершеннолетних в результате вражеской атаки не пострадали.

Медицинский персонал, прибывший на место происшествия, немедленно осмотрел двух детей и оказал им необходимую психологическую и медицинскую помощь.

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Каковы последствия предыдущих обстрелов Харьковщины?

Напомним, что 29 августа в Наталином Берестинского района Харьковской области состоялся ежегодный забег "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины". Во время проведения мероприятия, около 09:30, российские войска нанесли ракетный удар по территории, где находились участники забега.

По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М". Российская атака унесла жизни 3 человек. Среди погибших был сотрудник полиции – офицер общества Алексей Загваздин.

Также российские войска атаковали Лозовую. Вечером 26 августа оккупанты ударили беспилотниками по бизнес-центру, расположенному среди плотной жилой застройки. В результате атаки в здании вспыхнул пожар, а взрывная волна и обломки повредили расположенные рядом многоэтажные жилые дома.