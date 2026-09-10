После атаки БПЛА на Хмельницкий произошла повторная детонация: ранены спасатели

В результате российской атаки с использованием беспилотников и сбития воздушной цели над Хмельницким на территории местного рынка вспыхнул пожар. Во время развертывания пожарно-спасательных сил произошла повторная детонация.

В результате четыре сотрудника ГСЧС получили травмы. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Атака БПЛА на Хмельницкий 9 сентября: какая есть информация о последствиях?

Вечером 9 сентября, около 22 часов, российские беспилотники провели атаку на Хмельницкую область. В городе действовали силы Противовоздушной обороны. В результате сбивания воздушной цели над Хмельницким обломки упали на территорию местного рынка, там вспыхнул пожар.

Во время развертывания пожарно-спасательных сил произошла повторная детонация, в результате которой пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Как сообщают в Хмельницкой ОВА и ГСЧС Украины, спасатели были госпитализированы, они получили ранения различной степени тяжести.

Пожары уже ликвидированы. Всего было задействовано 45 специалистов и 8 единиц пожарно-спасательной техники.

Последствия атаки на Хмельницкий / Фото ГСЧС

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Добавим, что под ударом врага в ночь на 10 сентября также находился Кривой Рог. Там зафиксированы попадания в жилой сектор, есть пострадавшие. Взрывы раздавались и в Харькове.