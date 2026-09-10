Через це травмовано чотирьох працівників ДСНС. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Атака БпЛА на Хмельницький 9 вересня: яка є інформація про наслідки?

Увечері 9 вересня, близько 22 години, російські безпілотники атакували Хмельницьку область. У місті працювали сили Протиповітряної оборони. У результаті збиття повітряної цілі над Хмельницьким уламки впали на території місцевого ринку, там спалахнула пожежа.

Під час розгортання пожежно-рятувальних сил відбулася повторна детонація, внаслідок якої травмувалися четверо працівників ДСНС. Як повідомляють у Хмельницькій ОВА та ДСНС України, рятувальників госпіталізували, вони дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Пожежі вже ліквідовані. Загалом було залучено 45 фахівців та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Наслідки повітряної атаки на Хмельницький / Фото ДСНС

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що під ударом ворога проти ночі на 10 вересня також перебував Кривий Ріг. Там є прильоти серед житлового сектора та постраждали люди. Вибухи лунали й у Харкові.