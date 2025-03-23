Атака БПЛА на Киев: погибли люди, ликвидация последствий продолжается

Киев попал под массированную атаку дронов-камикадзе врага ночью 23 марта. Кроме разрушений, которые нанесли удары беспилотников, к сожалению, известно и о погибших и пострадавших.

По состоянию на 3 утра известно о 2 погибших и 7 пострадавших, об этом информирует ГСЧС. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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В результате атаки БПЛА на Киев 23 марта есть погибшие и пострадавшие

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Киеве в результате атаки дронов-камикадзе погибли 2 человека. Спасатели работают для ликвидации последствий в разных районах столицы

В Днепровском районе ликвидирован пожар на 100 квадратных метрах на верхних этажах 9-этажки. Из дома эвакуировали 27 человек, к сожалению, здесь погибла женщина. По другому адресу в этом же районе на 6 этаже 16-этажного дома повреждена квартира.

районе ликвидирован пожар на 100 квадратных метрах на верхних этажах 9-этажки. Из дома эвакуировали 27 человек, к сожалению, здесь погибла женщина. По другому адресу в этом же районе на 6 этаже 16-этажного дома повреждена квартира. В Подольском районе ликвидировали пожар на 20 "квадратах", он поднялся на 20 этаже 25-этажного жилого дома.

районе ликвидировали пожар на 20 "квадратах", он поднялся на 20 этаже 25-этажного жилого дома. В Голосеевский район прилетели обломки в офисно-складское здание, там продолжается ликвидация пожара в 4-этажном сооружении на площади 2000 квадратных метров. Еще ликвидирован огонь на жилом вагончике и автомобилях. Здесь также известно о погибшем.

район прилетели обломки в офисно-складское здание, там продолжается ликвидация пожара в 4-этажном сооружении на площади 2000 квадратных метров. Еще ликвидирован огонь на жилом вагончике и автомобилях. Здесь также известно о погибшем. В Деснянском районе произошло возгорание на открытой территории в лесополосе.

районе произошло возгорание на открытой территории в лесополосе. В Шевченковский район прилетели обломки БПЛА и повредили 2 легковых автомобиля.

Процесс ликвидации последствий еще продолжается / ГСЧС показали фото