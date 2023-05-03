Очередная "красная линия": россияне угрожают ответом за "удар" беспилотниками по Кремлю

Россияне заявили о том, что Украина ночью совершила "атаку" на Кремль. В пресс-службе Путина заявили, что на это "будет ответ".

Ночью 3 мая у Кремля услышали взрывы. Местные жители видели яркие вспышки в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены. В пресс-службе диктатора Путина заявили, что в этот момент Киев "попробовал ударить" беспилотниками по резиденции диктатора.

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В пресс-службе Путина заявили, что ночью Киев попытался ударить беспилотниками по Кремлю, но "атака" была успешно отбита. Сообщается, что Кремль "атаковали" 2 БпЛА, однако российские военные и спецслужбы вывели их из строя. Хотя, судя по видео, им очень повезло – на секунду бы позже, и неизвестный БПЛА ударился бы об крышу Кремля.

В Кремле заявили, что расценивают попытку "удара" как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина накануне 9 мая. Также оккупанты снова начали продуцировать угрозы в стиле "это была последняя капля, сейчас как начнем войну".

Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда сочтет нужным,

– заявили в пресс-службе Путина.

Очень интересно, что перед тем Россия стреляла не туда, куда хотела и в нежелательное для себя время.

Что известно об инциденте у Кремля 3 мая