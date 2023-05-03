Очередная "красная линия": россияне угрожают ответом за "удар" беспилотниками по Кремлю
Россияне заявили о том, что Украина ночью совершила "атаку" на Кремль. В пресс-службе Путина заявили, что на это "будет ответ".
Ночью 3 мая у Кремля услышали взрывы. Местные жители видели яркие вспышки в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены. В пресс-службе диктатора Путина заявили, что в этот момент Киев "попробовал ударить" беспилотниками по резиденции диктатора.
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50 оттенков "красных линий" перейдено: Кремль угрожает "ответным ударом"
В пресс-службе Путина заявили, что ночью Киев попытался ударить беспилотниками по Кремлю, но "атака" была успешно отбита. Сообщается, что Кремль "атаковали" 2 БпЛА, однако российские военные и спецслужбы вывели их из строя. Хотя, судя по видео, им очень повезло – на секунду бы позже, и неизвестный БПЛА ударился бы об крышу Кремля.
В Кремле заявили, что расценивают попытку "удара" как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина накануне 9 мая. Также оккупанты снова начали продуцировать угрозы в стиле "это была последняя капля, сейчас как начнем войну".
Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда сочтет нужным,
– заявили в пресс-службе Путина.
Очень интересно, что перед тем Россия стреляла не туда, куда хотела и в нежелательное для себя время.
Что известно об инциденте у Кремля 3 мая
- В 02:30 3 мая жители центра Москвы услышали 2 громких взрыва, похожих на звуки грома. Жители дома на набережной в этот момент увидели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены. Подсветку Кремля и Кремлевской набережной сразу выключили, однако на фото можно наблюдать серый дым.
- В России заявили, что это украинская "атака" по Кремлю. Мол, Киев хотел убить Путина. При этом оккупанты "успокоили" россиян, что с диктатором все в порядке и он не находится в Москве (якобы кто-то так считал).
- В Москве очень обеспокоены случившимся. Однако спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что запланированный парад на 9 мая все равно состоится. В российской столице запретили использовать беспилотники гражданским лицам.