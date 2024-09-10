Около 144 сбитых БПЛА, повреждения домов и аэродрома: все о массированной атаке на Россию

Ночью 10 сентября Россия оказалась под массированной атакой дронов. На удары беспилотников жаловались жители Московской, Брянской, Курской, Тульской, Калужской и других областей.

Всего, по данным минобороны России, вражеским средствам ПВО удалось уничтожить более сотни беспилотников. Все, что известно о ночной атаке дронов на страну-агрессора, передает 24 Канал.

Смотрите также Разные войны по одному сценарию: как Россия создала себе образ "миротворца" и почему в это поверили

Что известно об атаке на Россию

С ночи россияне в разных регионах страны начали жаловаться на воздушную тревогу и периодические взрывы. Уже утром российское минобороны сообщило, что уничтожило 144 украинских дронов.

72 БПЛА над территорией Брянской области, 20 – над территорией Московской области, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области, восемь – над территорией Белгородской области, семь – над территорией Калужской области, пять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области,

– пишет враг.

Прокремлевские СМИ утверждают, что удар был нанесен беспилотниками типа "Лютый", которые могут лететь на тысячу километров.

Дроны достигли Подмосковья и аэродрома Жуковский

Россияне называют ночную атаку на Московскую область крупнейшим дроновым ударом по региону. Работа по БпЛА в Московской области велась в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Сбитие по округам выглядит так:

Раменское – 5;

Подольск – 4;

Домодедово – 2;

Люберцы – 1;

Коломна – 1;

в районе аэропорта Жуковский – 1;

Новая Москва – 1.

В Раменском сбитый беспилотник упал на жилой дом, в результате чего возник пожар на 11 – 12 этаже. Отмечается, что также была повреждена квартира на 9 этаже. Из-за угрозы детонации обломков беспилотника пять домов эвакуировали.

В Раменском горит дом после атаки БпЛА: смотрите видео

Части дрона остались на Высоковольтной, их сейчас разминируют. Для безопасности вывезли жителей пяти соседних домов. Предварительно, вернуться в квартиры можно будет не раньше восьми вечера.

Российские СМИ писали о смерти ребенка в Раменском, однако утром сами же опровергли эту информацию, отметив, что жертва – 46-летняя женщина.

Относительно аэропорта Жуковский, то по меньшей мере один дрон упал непосредственно на взлетную полосу, что удалось зафиксировать на видео очевидцам.

Возгорание в аэропорту Жуковский: смотрите видео (18+)

На фоне атаки беспилотников аэропорт Жуковский закрыли как на прилет, так и на вылет рейсов. Аэропорты Домодедово и Внуково также временно не принимали и не отправляли самолеты. Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов ввели с 1:30 по московскому времени, а отменили с 8:00.

Следственный комитет России возбудил дело о "теракте" после атак украинских дронов на Подмосковье и другие регионы.

Атака на топливно-энергетические объекты

Как сообщают россияне, в Брянской области ночью ликвидировано 72 беспилотника. Сообщается, что мощный взрыв прогремел возле объекта "Роснефти", после прилета на месте вспыхнул пожар.

Кроме этого, пропагандисты пишут, что "сбитый" украинский дрон упал на объект топливно-энергетического комплекса в Тульской области. Какой именно из объектов энергетики Тульской области стал местом "падения обломков" – пока не известно. Более того, "технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушена, ситуация на контроле".

Также СМИ пишут, что ночью дроны атаковали подмосковную Каширу, где расположена ГРЭС. Она уже подвергалась атаке примерно неделю назад.